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Mardinli genç başbakan ve bakanları uçurdu!

Mardinli 17 yaşındaki Zahit Mungan, Abdullah Gül, Erdoğan ve bakanların fotoğraflarının bulunduğu uçurtma yaptı.

14 Kasım 2009 02:00

Mardinli uçurtma meraklısı 17 yaşındaki Zahit Mungan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların fotoğraflarının bulunduğu uçurtma yaptı.

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Yaptığı uçurtmalarla birçok uluslararası uçurtma festivaline katılan Mardinli uçurtmacı Zahit Mungan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kabineden bakanların da aralarında bulunduğu 12 fotoğraflı uçurtmayı Mardin semalarında uçurdu.

‘Hükümet uçuyor’ adını verdiği uçurtmasının ilgi gördüğünü söyleyen Zahit Mungan, “Bu gösteriyi çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oturduğu Çankaya Köşkü’nde yapmak istiyorum. Kendisine bu konuda bir mektup yazdınm ve cevap bekliyorum. Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız son günlerde demokratik açılıma verdikleri destek ve yaptıkları hizmetler bölge halkını memnun etti. Ben de bu hizmetlere karşılık onlara olan sevgimi göstermek için bu projeyi yaptım” dedi.

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