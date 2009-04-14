T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mardin'li çocuklara film festivali

Garanti Mini Bank 6.Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şanlıurfa ve Mardin'deki çocuklarla buluşacak.

14 Nisan 2009 03:00

Garanti Bankası ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğinde düzenlenen "Garanti Mini Bank 6.Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şanlıurfa ve Mardin'deki çocuklarla buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ilk defa geçen yıl gezici hale getirilerek Ankara ve İzmir'de sinemaseverlerle buluşan festival, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa ve Mardinli çocuklarla bir araya gelecek

Festival kapsamında "Parti Tırtılları", "Çizgi Kahramanların Maceraları", "Eyvah Büyüyorum", "Hayvanlar Alemi", "Oyun Bahçesi" ve "Miniklere Masallar" filmleri, 24-27 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa Emek Sineması'nda, 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Mardin'de Sinemardin Sinema Salonu'nda ücretsiz gösterilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24