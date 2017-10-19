Mardin'deki Turizm Kongresi'nde 'Bakan gelmedi' polemiği

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Artuklu Üniversitesi\'nin organizasyonunu üstlendiği 18\'inci Ulusal Turizm Kongresi\'nde Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Ak Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı arasında \'bakan gelmedi\' polemiği yaşandı. Prof. Dr. Ağırakça, bir yıl önce bilgi verilmesine karşın Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ya da yardımcılarının kongreye katılmadığını söyledi. Çankırı ise Bakan Kurtulmuş adına programa katıldığını belirtip, \"Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş beyefendi 4 ay önce göreve geldi\" dedi.

Her yıl bir üniversitenin organize ettiği Ulusal Turizm Festivali\'nin 18\'incisine Mardin\'deki Artuklu Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Bir otelde düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un kongreye katılmamasını eleştirdi. Bir yıl önce festival için bakana bilgi verildiğini, ancak bakan ya da yardımcı düzeyinde kimsenin katılmadığını söyleyen Prof. Dr. Ağırakça, \"Bir eksiğimiz kaldı. Onu da ifade etmeden geçmek istemiyorum açıkça. Kültür Bakanlığı\'nın burada temsil edilmemesi büyük bir eksiklik. Bakanımıza buradan arz ediyorum. Sayın Bakanımız\'ın burada olması gerekiyordu. En azından bakan yardımcımızın burada olmasını bekliyorduk. Ben bu sabaha kadar sayın bakan yardımcımızın, Hüseyin Bey\'in geleceğini biliyordum ve kendisini bekliyordum. Müsteşar seviyesinde de temsil edilebilirdi. Müsteşar yardımcısı seviyesinde de temsil edilebilirdi. Ama olmadı, gerçekten üzüntülerimi arz ediyorum. Sayın bakan ve bakan yardımcıları da benim arkadaşlarımdır. Ama burada olmaları gerekirdi. Bu program, bir yıl önceden belliydi, biz bu programı bir yıl evvelinden kendilerine bilgi verdik, arz ettik ve bu programa göre kendilerini ayarlayabilirlerdi\" dedi.

Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise yaptığı konuşmada, Rektör Prof. Dr. Ağırakça\'ya cevap verdi. Bakan Kurtulmuş adına programa katıldığını söyleyen Çankırı, \"Öncelikle şunu hatırlatayım, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş beyefendi yoğun programlarından dolayı aramızda olamadı. Sayın Rektörümüz bir yıl önce bu programın organize edildiğini ve kendisine bilgi verildiğini söyledi. Ancak, kendisi 4 ay önce değişen bakanlar kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Ak Parti Mardin Milletvekili olarak kendisinin buradan sizlere selamlarını getirdim. Onların temsilcisi olarak buradayım. Tekrar onun adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum\" diye konuştu.

Kongrede konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman da, ulusal turizm kongresinin Mardin’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise, turizm potansiyelinin artması için Mardin Kalesi’nin hizmete açılması gerektiğine değindi.

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