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Mardin'deki FETÖ davasında yarbaya ağırlaştırılmış müebbet

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN’de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan dönemin Midyat 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Yardımcısı Yarbay Uğur Dilek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

23 Kasım 2017 15:52

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN’de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan dönemin Midyat 70\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Yardımcısı Yarbay Uğur Dilek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Mardin\'in Midyat İlçesi\'nde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerleri tam teçhizatlı olarak hazır kıta beklettiği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal edilmesine ilişkin emir verdiği iddiasıyla hakkında dava açılan dönemin Midyat 70\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Yardımcısı eski Yarbay Uğur Dilek\'in yargılanmasına devam edildi. Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Dilek ve avukatı katıldı. 
\'SIKMAYANIN KAFASINA SIKACAĞIM\'
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Uğur Dilek’in darbe teşebbüsünün yaşandığı gece askerleri tam teçhizatlı bir şekilde hazır kıta beklettiği ve ilçe emniyet müdürlüğünün işgal edilmesiyle ilgili emir verdiğini belirterek, \"Sanık Uğur Dilek, darbe gecesinde saat: 23.30 sıralarında emrindeki askeri tam teçhizatlı olarak içtima alanında topladığı ve askerlere, ‘Bu gece darbe yapıldı. Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Ben direk konuya giriyorum. En son olacakları şimdiden söylüyorum. Emir gelirse gerekirse çıkarız, emniyeti bile alabiliriz. Emir gelirse emniyete gideceğiz. Peşin söylüyorum, emrime şimdiden uymayacak olan varsa içeriye girsin. Orada ben emir verdiğimde sıkmayacak olan varsa şimdiden söylesin. Biz oraya gittiğimizde emrimle sıkmayacak olan olursa ben onun kafasına sıkacağım\' dediği\" ifadelerine yer verdi.
Savcı\'nın esas hakkındaki görüşüne karşı savunması alınan sanık Uğur Dilek, darbeyi televizyondan öğrendiğini, ardından tedbir amaçlı askerleri içtima alanına çağırdığını ve 
emniyetin işgal edilmesine dair bir emir vermediğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Dilek, beraatini talep etti.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Uğur Dilek’in \'Anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis  cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
 

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