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Mardin'de zırhlı aracın geçişi sırasında patlama

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşanan patlamada 2 polis yaralandı

24 Ekim 2017 01:32

Mardin'in Artuklu ilçesinde yol kenarına önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.

Habetürk'te yer alan habere göre, olay, saat 21.15 sıralarında Artuklu ilçesi Kamor mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PKK'lılar tarafından yol kenarına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamanın aracın geçişinden birkaç saniye sonra meydana gelmesi olası faciayı önlerken, 2 polis yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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