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Mardin'de temizlik görevlisi 50 öğrenciye cinsel istismarda bulundu!

8 ile 12 arasında değişen 50 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı

31 Mart 2017 01:00

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Göktaş Köyü İlköğretim Okulu'nda eğitim gören yaşları 8 ile 12 arasında değişen 50 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi 43 yaşındaki M.Ş.Y. tutuklandı.

DHA’da yer alan habere göre, Derik İlçesi'ne bağlı Göktaş Köyü'ndeki ilköğretim okulunda eğitim gören bir kız çocuğu, ailesine, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası M.Ş.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile de durumu okul yönetimine bildirdi. Rehber öğretmenin diğer öğrencilerle yaptığı görüşmede, M.Ş.Y.'nin çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Olayın Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Pedagog eşliğinde okulda eğitim gören bütün öğrencilerin ifadesi alındı. Öğrencilerden 50'si, değişik zamanlarda M.Ş.Y.'nin cinsel istismarına maruz kaldıklarını söyledi.

Gözaltına alınan M.Ş.Y., 22 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.  

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