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Politika

Mardin'de seçim iptali

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Beldesi'nde yerel seçimler, DTP'nin halkın üzerinde baskı kurduğu gerekçesiyle iptal edildi.

12 Mayıs 2009 03:00

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Beldesi'nde 29 Mart'ta yapılan yerel seçimler, DTP'nin halkın üzerinde baskı kurduğu gerekçesiyle yüksek seçim kurulu tarafından iptal edildi.

DTP adayı Ömer Altun'un 29 Mart'ta 36 oy farkla kazandığı belediye başkanlığı seçimleri AKP adayı Yusuf Turgay'ın `DTP seçmenlere baskı kurarak oyları zorla aldı' şikayetinden ilçe ve il seçim kuruluna yaptığı başvurudan sonuç alamayınca Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yusuf Turgay'ın şikayetini yerinde bulan YSK, Girmeli Beldesi'nde seçmenlerin `DTP tehdidi altında oy kullandığı için kendi hür iradeleriyle oy kullanmadıklarına' karar vererek, seçimlerin 7 Haziran 2009 tarihinde yeniden yapılmasına karar verdi. 29 Mart yerel seçimlerinde DTP ve AKP adaylarının yakınları arasında kavga çıkmış tarafları köyde önlem alan askerler yatıştırmıştı. (DHA)

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