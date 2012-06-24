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Mardin'de polis noktasına saldırı: 1 polis şehit oldu

Bir polisin şehit olduğu, bir polisin de ağır yaralı olduğu bildirildi

24 Haziran 2012 19:39

 

Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeki bir polis aracına saldırı düzenlendi, ilk belirlemelere göre bir polis şehit oldu, 1'si ağır 3 polis memuru yaralandı.
 
Derik İlçe Devlet Hastanesi önünde seyir halindeki bir polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayın uzaktan kumandayla patlatıldı. PKK'lılar tarafından düzenlenen mayınlı saldırıda araç içerisinde bulunan 4 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurları bölgeye gelen takviye ekipler ve 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye kaldırılırken, bir polisin şehit olduğu, bir polisin de ağır yaralı olduğu bildirildi.
 
Olay sonrasında kaçan PKK'lıların yakalanması için Derik Devlet Hastanesi önünde bulunan bahçeler ve Zeytinpınar Mahallesi'nde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
 
 

Şehit olan polisin ismi belli oldu

 
 
Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Derik ilçesinde polis aracına yönelik bombalı saldırıda yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan polisin isminin Yasin Kaya olduğunu bildirdi.
 

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