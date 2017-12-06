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Mardin'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin, Ömerli ve Midyat ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 50 el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat ele geçirildi

06 Aralık 2017 19:48

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin, Ömerli ve Midyat ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK\'ya ait 50 el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat ele geçirildi.
Üç ilçede ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatlarla ilgili Mardin Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
\"04.12.2017 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilimiz Nusaybin, Ömerli ve Midyat ilçeleri kırsal alanında terör örgütü mensuplarının tespit ve imhası için yapılan operasyonda, 50 el yapımı patlayıcı, 80 kg amonyum nitrat, 50 kalaşnikof mühimmatı, 2 adet M16 şarjörü, 4 kanas şarjörü, 1 telsiz devre kartı, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

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