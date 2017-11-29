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Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin, Kızıltepe, Derik, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı

29 Kasım 2017 17:06

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin, Kızıltepe, Derik, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Nusaybin, Kızıltepe, Derik, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtilerek, \"Şüpheli 18 şahısın yakalanmasına dönük çalışmalarda yapılan ev aramalarında, 1 adet star marka tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma akrep mini marka tabanca, 3 adet şarjör, 95 adet 9×19 mm çapında fişek, 4 adet 5.56 mm çapında M-16 fişeği, çok sayıda dijital malzemeye el konmuş olup, 14 şahıs yakalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir\" denildi.

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