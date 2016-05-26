Nusaybin'de patlama; 2 güvenlik görevlisi şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker ve 1 polis şehit oldu, 8 asker yaralandı. PKK bugün yaptığı açıklamada Nusaybin'den çekileceğini duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Çağ Caddesi'nde operasyona çıkan askerlere yönelik el yapımı patlayıcılı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu.

Saldırıda ağır yaralanan ve Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan polis memuru doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Saldırıda 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ve Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralıların durumlarını iyi olduğu ifade edildi.

PKK, Nusaybin'den çekiliyor mu?

PKK, 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Nusaybin'den çekildiğini duyurdu. PKK'nın kentlerdeki yapılanması olan YPS (Sivil Savunma Birlikleri/Yekîneyên Parastina Sîvîl), Nusaybin'den 25 Mayıs itibariyle geri çekildiğini ancak Tunç Mahallesi’nde sivillerin olduğunu açıkladı.

Nusaybin'de 42 PKK'lı daha teslim oldu

Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve hendek kazan, barikat kuran, el yapımı patlayıcı tuzaklayan PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonlar bugün de sürdürüldü. Operasyonlar sırasında 42 PKK'lı güvenlik birimlerine teslim oldu.