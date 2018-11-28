Mardin'de operasyon; 36 kişi gözaltına alındı

Mardin'de PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 36 kişiye operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmaların ardından PKK/KCK'ya yönelik olduğu belirtilen bir operasyon düzenlendi.

Polis ve jandarma, merkez Artuklu ile Dargeçit, Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Midyat ilçelerinde 34 adrese, eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları tespit edildiği öne sürülen 36 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman, muhtelif sayıda CD, ajanda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 laptop, 36 cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Ayrıca yapılan arama faaliyetinde 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, Nusaybin ilçesi Akarsu beldesi Yandere yol güzergahı üzerinde ise 1 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Gözaltındaki 36 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)