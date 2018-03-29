Mardin'de mahalle bekçisi, yol kesip genç kadını kaçırdı

Mardin’in Derik ilçesinde mahalle bekçiliği yapan Şerif T. yanına silahlı kişileri alarak üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Berfin G.’yi kaçırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Berfin G., hastaneden annesi ile birlikte evine dönerken, önleri silahlı 3-4 kişi tarafından kesildi. Havaya ateş açan şüpheliler, Berfin G.’yi araca zorla bindirerek kaçırdı.

Kızının kaçırılmasına engel olmaya çalışan anne de yerlerde sürüklendi. Ailenin polise şikayetinin ardından mahalle bekçisi Şerif T., açığa alındı. Polis, kaçırılan Berfin G. ve diğer şüphelileri arıyor.