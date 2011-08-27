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Mardin'de koruculara pusu: 1 şehit

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy beldesinde pusu kuran PKK'lılar, nöbet değişiminden...

27 Ağustos 2011 03:00

T24 - Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy beldesinde pusu kuran PKK'lılar, nöbet değişiminden dönen köy korucularına saldırdı. Saldırıda 1 korucu şehit olurken, 4 köy korucusu yaralandı.

Midyat'a 15 kilometre mesafede bulunan Şenköy Beldesi'ndeki geçici köy korucuları, Sarıkaya Köyü'ndeki nöbet değişiminden dönerken, beldede bulunan jandarma karakolu yakınında PKK'lıların pususuna düştü. Köy mezarlığı içerisinde gizlenen PKK'lılar, nöbet değişiminden dönen köy korucularına saat 20.00'de uzun namlulu silahlarla ateş açtı.  Saldırı sırasında bir korucu şehit olurken, 4 köy korucusu yaralandı.  Yaralı korucular Midyat Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Sağlık durumu ağır olan korucu ise Mardin Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Saldırıya jandarma karakolunda bulunan askerlerde karşılık verdi.

Karanlıktan yararlanan PKK'lılar kaçarken, PKK'lıların yakalanması için operasyon başlatıldı.


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