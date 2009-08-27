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Kültür-Sanat

Mardin’de kısa süreli Bienal

İstanbul Bienali sanatçılarından Sharon Hayes ve Vlatka Horvat, 26 ve 27 ağustos tarihlerinde Mardin’e taşınıyor

27 Ağustos 2009 03:00

İKSV tarafindan Koç Holding sponsorluğunda 12 eylül-8 kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. Uluslararası İstanbul Bienali sanatçılarından Sharon Hayes ve Vlatka Horvat, 26 ve 27 ağustos tarihlerinde Mardin’e taşınıyor

Bienal kapsamında For Example adlı eseriyle Feriköy Rum Okulu’nda yer alacak olan Vlatka Horvat, 26 ağustos çarşamba günü SineMardin Gösteri Salonu’nda 16.30 - 17.30 saatleri arasında sanatseverlerle buluşacak. 27 ağustos günü ise geçtiğimiz hafta sonu İstiklal Caddesi’nde sergiledigi performansın video kayıtlarından oluşan I Didn’t Know I Loved You adlı eseriyle Antrepo No.3’te yer alacak Sharon Hayes, SineMardin Gösteri Salonu’nda 16.30-17.30 arasında bir söyleşi gerçekleştirecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek söyleşilerde İngilizce-Türkçe çeviri yapılacak. WHW küratörlüğünde “İnsan Neyle Yaşar?” başlığıyla düzenlenecek olan 11. Uluslararası İstanbul Bienali 12 eylülde ziyarete açılacak.

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