Mardin’de kısa süreli Bienal

Bienal kapsamında For Example adlı eseriyle Feriköy Rum Okulu’nda yer alacak olan Vlatka Horvat, 26 ağustos çarşamba günü SineMardin Gösteri Salonu’nda 16.30 - 17.30 saatleri arasında sanatseverlerle buluşacak. 27 ağustos günü ise geçtiğimiz hafta sonu İstiklal Caddesi’nde sergiledigi performansın video kayıtlarından oluşan I Didn’t Know I Loved You adlı eseriyle Antrepo No.3’te yer alacak Sharon Hayes, SineMardin Gösteri Salonu’nda 16.30-17.30 arasında bir söyleşi gerçekleştirecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek söyleşilerde İngilizce-Türkçe çeviri yapılacak. WHW küratörlüğünde “İnsan Neyle Yaşar?” başlığıyla düzenlenecek olan 11. Uluslararası İstanbul Bienali 12 eylülde ziyarete açılacak.