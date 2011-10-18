Mardin'de KCK operasyonunda 22 kişi gözaltında

T24 - KCK'ya yönelikMardin il merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı



Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/Kongra-Gel üyesi oldukları, yasa dışı eylemleri organize ettikleri, bu eylemlere katılarak örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, örgütün faaliyetleri çerçevesinde suç işledikleri, KCK sistemine bağlı olarak “Mardin Kent Meclisi” adı altında illegal bir yapılanma oluşturdukları iddiasıyla sabah saatlerinde il merkezi, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği bildirildi.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Operasyonlarda, Mardin merkezde 9, Kızıltepe ilçesinde 9, Nusaybin ilçesinde 2, Derik ilçesinde 1 ve Mazıdağı ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 22 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



Nusaybin ilçesinde gözaltına alınanlar arasında eski Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Tanhan ile Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Doğan'ın da yer aldığı öğrenildi.



Diğer yandan PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yer alana haberee ise, operasyonlar kapsamında bugün Aydın, Muğla, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Mersin ve Ankara’da en az 78 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında BDP Aydın İl Başkanı Necmettin Uçar, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda öğrenci bulunuyor.













