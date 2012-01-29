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Mardin'de KCK operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

29 Ocak 2012 02:00


T24 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Sabah saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları sona eren 11 sanık, daha sonra Savcılığa sevk edildi. Savcılıkta 3 kişi serbest bırakılırken, 8 sanık tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kızıltepe Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi ifadesini aldığı 8 sanığı tutukladı. Tutuklanan sanıklar Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şahısların, bazı vatandaşlara zorla “Ben de KCK'lıyım” dilekçesi imzalattırdıkları ve örgüt adına suç işledikleri belirtildi.

Bu arada BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Kızıltepe Adliye Sarayı'nın önüne gelerek açıklama yaptı. Aydoğan, Savcı ile görüşmek istediğini ancak savcının davanın seyrini etkileyeceğinden kendisinin adliyeye alınmamaları talimatını verdiğini söyledi.


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