-MARDİN'DE, KARA YOLUNA DÖŞENEN PATLAYICI İMHA EDİLDİ MARDİN (A.A) - 14.07.2010 - Mardin-Diyarbakır kara yoluna PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcı imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresindeki Sultan Şeyhmus mevkisinde yol kenarına yerleştirilmiş 4 adet piknik tüpünü gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi yaptığı incelemede, piknik tüplerinin patlayıcıya bağlandığını tespit etti. Kara yolu ulaşıma kapatılıp, çevre güvenliği alındıktan sonra PKK'lı teröristlerin döşediği bombalı tuzak imha edildi. Yaklaşık bir saat kapalı kalan Mardin-Diyarbakır kara yolu, imha çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.