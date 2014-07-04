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Yaşam

Mardin'de kanlı aile kavgası: 4 ölü, 27 yaralı

Mardin'in Savur İlçesi'ne bağlı Kayadere Köyü'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada biri kadın 4 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı

04 Temmuz 2014 02:51

Mardin'in Savur İlçesi'ne bağlı Kayadere Köyü'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahlarında kullanıldığı kavgada biri kadın 4 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

Olay, Mardin'in Savur İlçesi'ne bağlı Kayadere Köyü'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre daha önce 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde muhtarlık yüzünden Demirkıran ile Budak aileleri arasında siyasi çekişme yaşandı. Seçimlerin ardından zaman zaman tartışma yaşayan iki aile son olarak dün çocukların kavgası üzerine yeniden karşı karşıya geldi. İki ailenin dünkü tartışması büyümeden köylüler tarafından sonlandırıldı.

Köyde aralarında husumet bulunan iki aile iddiaya göre köyün ileri gelenlerinin de bir araya gelmesiyle barıştırılmak üzere iftardan sonra köy camisinde bir araya geldi. Ancak, burada yeniden başlayan tartışma kısa sürede silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbedede Celil Demirkıran, Ahmet Budak, İzzettin Budak ve Fidan Budak silahla vurularak öldü. Olay da 17 kişi de yaralandı. Mardin ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı Kayadere Köyü'nde geniş güvenlik önlemleri alarak, köye giriş ve çıkışları kapattı. Yaralıların tedavi olduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

Yaralı sayısı 27’ye yükseldi

 

Savur İlçesi’ne bağlı olan ancak Mardin’in Büyükşehir olmasının ardından Ömerli İlçesi’ne bağlanan Kayadere Köyü’nde aileler arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü olayda yaralı sayısının 27 olduğu açıklandı.

Aralarında husumet bulunan ailelerin barışmak için biraya geldiği sırada yeniden başlayan kavgada köy muhtarı, aynı zamanda korucubaşı olan Medeni Güven ve yakınlarıyla husumetli olan Demirkıran ile Budak aileleri arasında yaşandı.

İddiaya göre husumetli ailelerin gençleri tartıştı. Tartışma kadınlarında karıştığı kavgaya dönüştü. Kavgada korucubaşı olan Medeni Güven’in yakınlarının açtığı ateşte Celil Demirkıran ile yeğenleri İzzettin Budak, Ahmet Budak ve Figen Budak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan arbedede, Mehmet Hafif Yüksel, Cezayir Budak, Fikri Azboy, Nezir Budak, Lokman Budak, Gökhan Akyol, Cihan Akyol, Mehmet Nuri Pektaş, İsa Aykal, Ümran Pektaş, Şeyhmus Pektaş, Sabri Akgül, Aydın Akgül, Gülperi Aykal, Songül Akgül, Medeni Güven, Şeyhmus Güven, Ali Güven, Edip Güven, Kenan Akgül, Münir Akgül, Lokman Akgül, Nusret Akgül, Mahsun Akgül, Yalçın Akgül, Aziz Akgül, Sinan Akgül olmak üzere 27 köylü de yarandı. Artuklu, Savur ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kavganın yaşandığı köyde de askerler yoğun güvenlik önlemleri aldı.

 

3’ü korucu 5 kişi gözaltında

 

Kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma köye giriş çıkışları yasaklarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3’ü kurucu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

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