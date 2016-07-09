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Mardin'de jandarma karakoluna bombalı saldırı; 2 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti

Saldırıda yaralanan 12 asker, kentteki hastanelere kaldırıldı

09 Temmuz 2016 16:33

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyündeki jandarma karakoluna PKK tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi.

Saat 13.00 sıralarında PKK'lılar Cevizli Jandarma Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenledi. Bomba yüklü aracı infilak ettiren PKK'lılar karakola ateş açarken, askerler karşılık verdi.

Olayda 2 asker ve 1 sivil yaşamını yitirirken 12 kişi de yaralandı. Yaralı askerler bölgedeki hastanelere kaldırılırken, bölgeye sevk edilen takviye birlikler geniş çaplı operasyon başlattı.

cevizlik

 

TSK'nın saldırıya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"09 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 13.00’te Mardin ili Artuklu ilçesi Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından patlayıcı madde yüklü araç ile alçakça bir saldırı düzenlenmiştir.

Hain saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 12 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Aynı saldırıda 1 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu alçakça saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize ve sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

Saldırıda hayatını kaybedenler

 

Bu arada saldırıda şehit olan askerlerinden birinin astsubay, diğerinin de er olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren sivil vatandaşın adının ise Rahime Korul olduğu belirtildi.

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