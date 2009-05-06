Mardin'de gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde dün akşam nişan töreni sırasında düzenlenen ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği katliam ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Mazıdağı Jandarma Karakolu'nde ifadeleri alınan tüm zanlıların `Çelebi' soyadlı olduğu öğrenilirken, devam eden soruşturma kapsamında yeni göz altıların olabileceği de öne sürüldü.



Bu arada olaydan sonra Bilge Köyü ve çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Köye giriş ve çıkışlar yine jandarma kontrolünde gerçekleştiriliyor.



