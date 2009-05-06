T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de gözaltı sayısı 12'ye çıktı

06 Mayıs 2009 02:12

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde dün akşam nişan töreni sırasında düzenlenen ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği katliam ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Mazıdağı Jandarma Karakolu'nde ifadeleri alınan tüm zanlıların `Çelebi' soyadlı olduğu öğrenilirken, devam eden soruşturma kapsamında yeni göz altıların olabileceği de öne sürüldü.

Bu arada olaydan sonra Bilge Köyü ve çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Köye giriş ve çıkışlar yine jandarma kontrolünde gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24