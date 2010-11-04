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Yaşam

Mardin'de göçük: 6 kişi öldü, toprak altında kalanlar var

Göçük altında kalan 12 kişiden 4'ü sağ kurtarılırken, 4'ü öldü. Midyat Kaymakamı Fatih Akkaya, toprak altında kalanların olup olmadığının araşt&#

04 Kasım 2010 02:00

T24 - Mardin'de meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi öldü 4 kişi yaralandı ve toprak altında kalanlar bulunuyor. Göçükte ölen 6 kişinin kadın olduğu öğrenildi.

Midyat Kaymakamı Fatih Akkaya, Barıştepe köyündeki toprak kaymasında ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

2'si ağır 4 kişinin yaralandığı, toprak altında kalan kişiler de olduğu belirtiliyor.

Kaymakam Akkaya,Barıştepe köyünde bir grup köylünün foseptik çukurundan tandır yapmak için toprak çıkardığı sırada meydana gelen toprak kaymasında 6 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığını belirterek,''Toprak altında birkaç kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor'' dedi.

Barıştepe Muhtarı Alaattin Bayar, sivil savunma ve belediye ekipleri ile çevre köylülerinin katılımıyla başlatılan kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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