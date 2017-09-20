Mardin'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nden geçen İpek Yolu üzerinde, havadan drone, karadan da polis araçlarıyla takip edilen uyuşturucu yüklü otomobil, polisiye filmleri aratmayan bir operasyonla durdurularak içerisindeki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta özel eğitimli köpekle yapılan aramada, 2 kilo 26 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, istihbarat birimlerinin verdiği bilgi üzerine, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil takibe alındı. Akşam karanlığında havadan hayalet drone, karadan da polis otomobilleri, uyuşturucu yüklü otomobili takip etti. Operasyon sırasında merkezdeki polis amirlerinin talimatları doğrultusunda durdurulan araçta bulunan 2 kişi etkisiz hale getirildi. Polis merkezine getirilen otomobilde, narkotik köpeği Eros\'un da kullanıldığı aramalarda, otomobilin motor kısmına yapılmış özel plastik bölmelerde, poşetler içerisinde gizlenmiş 2 kilo 26 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucuyla ilgili otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalar neticesinde Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Kızıltepe ilçesi ipekyolu üzerinde tespit edilen şüpheli bir araca yol üzerinde hayalet drone destekli operasyon düzenlenmiş, Narkotik köpeği Eros ile yapılan aramada aracın motor hava filtresine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 26 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirilmiş. Mardin ve Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda yürütülen operasyon neticesinde 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir\" denildi.



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