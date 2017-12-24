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Mardin'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

24 Aralık 2017 13:58

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mardin Devlet Hastanesi\'nde diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları Mazıdağı ilçesindeki evlerine götürmek için Mardin\'den yola çıkan S.Ç. (42) yönetimindeki 47 KH 538 plakalı minibüs, dün akşam Derik- Mazıdağı karayolu üzerinde yolda çalışma yapan iş makinesi ile bilinmeylen nedenle çarpıştı. Kazada, 1\'i ağır kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan müdahale ardından Mazıdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada, diyaliz hastası Kezziban Temel (85), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin tedavisi sürüyor.

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