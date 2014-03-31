Mardin'de de AA ve Cihan Haber Ajansı'ndan iki farklı sonuç

Yerel seçimlerde gözlerin kilitlendiği illerden biri olan Mardin'de Anadolu Ajansı ile Cihan Haber Ajansı'nın verdiği oyların farklı olması kafaları karıştırdı.

Yerel seçimlerde gözlerin kilitlendiği illerden biri olan Mardin’de açılan ilk sandıklara göre bağımsız aday Ahmet Türk önde gidiyor.

İlk sandıkların açılmasının ardından oyların yüzde 52,59’unu aldığı gözlenen Türk’ü AK Parti adayı Mehmet Vejdi Kahraman yüzde 37,04 ile takip ediyor.

AA’nın haberine göre saat 21.30 itibariyle oyların 26’sının sayıldığı Mardin’de AKP Adayı Mehmet Vejdi Kahraman yüzde 40 ile önde görünürken, bağımsız aday Ahmet Türk yüzde 30’da görünüyor.

Cihan Haber Ajansı’nı göre ise oyların bu oran yüzde 53 Ahmet Türk, yüzde 36 ise AKP olarak gözüküyor. Ahmet Türk’ü desteleyen BDP ’liler de seçimi kazandıklarını söyleyerek, şimdiden kutlamalara başladılar.