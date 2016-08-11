T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de çatışma; Kızıltepe bombacısı olduğu iddia edilen kişi öldürüldü

PKK'nın dün gerçekleştirdiği saldırıda 1 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti

11 Ağustos 2016 14:26

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lılarca düzenlenen saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda bir PKK'lı etkisiz hale getirildi, bir diğeri de yakalandı. Öldürülen PKK'lının dün düzenlenen saldırının faillerinden biri olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aşiti Mahallesi TOKİ Caddesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında dün PKK'lıların yol kenarına park ettikleri bomba yüklü aracı çevik kuvvet ekiplerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirdiği, 1 polisin şehit olduğu, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i polis 30 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili başlatılan operasyon sürüyor.

Güvenlik güçlerince Kızıltepe ilçesine bağlı Yumurcak köyüne düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen "Azad" kod adlı kişiyi etkisiz hale getirildi, bir kişi yakalandı, 2 el bombası ve 3 silah ele geçirildi.      

 

Köyün etrafı sarıldı

 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yumurcak köyünde PKK’lıların bulunduğu ihbarını alan güvenlik güçleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında operasyon düzenledi. Köyün etrafını sararak giriş ve çıkışlara yasaklayan güvenlik güçlerine bir evde barınan 1 PKK’lılar tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle başlayan ve kısa süren çatışmada PKK’lı, silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Öldürülen saldırganın bulunduğu evin sahibi ve oğlu ise gözaltına alındı.

 

1 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti

 

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lılar yol kenarına park ettikleri bomba yüklü aracı 18.30 sıralarında çevik kuvvet ekiplerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmiş, saldırıda 1 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmiş, 5'i polis 30 kişi yaralanmıştı. 

 

ETİKETLER

KızıltepeMardinPKK

İlgili Haberler

Mardin ve Diyarbakır'da çifte saldırı; 1 polis şehit oldu 7 sivil hayatını kaybetti!

Diyarbakır'daki saldırıda 5, Mardin'deki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24