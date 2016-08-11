Mardin'de çatışma; Kızıltepe bombacısı olduğu iddia edilen kişi öldürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lılarca düzenlenen saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda bir PKK'lı etkisiz hale getirildi, bir diğeri de yakalandı. Öldürülen PKK'lının dün düzenlenen saldırının faillerinden biri olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aşiti Mahallesi TOKİ Caddesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında dün PKK'lıların yol kenarına park ettikleri bomba yüklü aracı çevik kuvvet ekiplerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirdiği, 1 polisin şehit olduğu, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i polis 30 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili başlatılan operasyon sürüyor.

Güvenlik güçlerince Kızıltepe ilçesine bağlı Yumurcak köyüne düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen "Azad" kod adlı kişiyi etkisiz hale getirildi, bir kişi yakalandı, 2 el bombası ve 3 silah ele geçirildi.

Köyün etrafı sarıldı

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yumurcak köyünde PKK’lıların bulunduğu ihbarını alan güvenlik güçleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında operasyon düzenledi. Köyün etrafını sararak giriş ve çıkışlara yasaklayan güvenlik güçlerine bir evde barınan 1 PKK’lılar tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle başlayan ve kısa süren çatışmada PKK’lı, silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Öldürülen saldırganın bulunduğu evin sahibi ve oğlu ise gözaltına alındı.

1 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lılar yol kenarına park ettikleri bomba yüklü aracı 18.30 sıralarında çevik kuvvet ekiplerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmiş, saldırıda 1 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmiş, 5'i polis 30 kişi yaralanmıştı.