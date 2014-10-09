Mardin'de çatışma; 1 ölü, 10 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde jandarma güçlerine el yapımı patlayıcı atmaya çalışan gruba ateş açılması sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde önceki gün IŞİD’i protesto eylemleri sırasında çıkan olaylarda 18 yaşındaki Sinan Toprak ile 29 yaşındaki Bilal Gezer, hayatını kaybetti.



İlçede toprağa verilen 2 kişinin mezar ziyaretine gidip taziyesine katılan göstericiler dönüşte İlçe Jandarma Komutanlığ’nın önünden geçerken el yapımı patlayıcı ve taşlarla saldırdığı iddia edildi.

Saldırganları durdurmak için nöbetçi askerlerin uyarı ateşi açarken, çevredeki evlerden de askerlere ateş açıldı. Askerlerin de göstericileri durdurmak için açtığı ateşle 11 kişi yaralandı.



Midyat İlçesi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Abdülkerim Seyhan, hayatını kaybetti. Aralarında Dargeçit Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Akan’ın da bulunduğu 6 kişinin tedavisi ise sürüyor. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtildi.