Mardin'de cami inşaatı çöktü; 5 yaralı

Mardin Karayolları Meydanı'nda yapımı süren bir caminin kubbe inşaatının çökmesi sonucu 2'si ağır 5 işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, merkeze bağlı Kabala Beldesi eski belediye başkanı hayırsever işadamı Şakir Nuhoğlu'nun Yenişehir Mahallesi'ndeki Karayolları Meydanı'nda yaptırdığı 4 katlı cami inşaatında bugün saat 11.00'da çökme meydana geldi.

Caminin dördüncü katında, kubbeye beton dökme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada, beton dökümü yapan 11 işçiden 5'i beton ve kalıpların arasında kalırken, 6 işçi yara almadan kurtuldu.



Olayın duyulmasının ardından cami inşaat alanına çok sayıda sağlık ekibi ile kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler, vatandaş ve AFAD ekiplerin çalışmasıyla betonların arasından çıkarılıp ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Tedavi altına alan yaralı işçilerden ikisinin durumunun ağır olduğu bilrdirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.