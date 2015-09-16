Mardin'de bombalı saldırı: Üç polis şehit, bir polis ağır yaralı

Gece saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde zırhlı polis aracının geçisi sırasında patlatılan bomba sonucunda 3 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde iddiaya göre PKK'lılar zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzakladıkları bombayı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Patlamada birisi komiser 3 polis şehit olurken, 1 polis de ağır yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nusaybin İlçesi'nin Üçyol Mevkii'nde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına PKK'lılar saat 23.40 sıralarında bombalı saldırı düzenledi. Zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lılar yola tuzakladıkları tahrip gücü bombayı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Patlamada zırhlı araçta bulunan biri komiser 3 polis şehit olurken, 1 polis memuru da ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tahrip gücü yüksek bombanın infilak ettirilmesiyle birlikte çevredeki evlerde de büyük hasarlar meydana geldiği belirtildi. Saldırının ardından kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlçenin giriş ve çıkışları tutulurken, operasyonlar sürüyor.