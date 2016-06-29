Mardin'de askeri araca bombalı saldırı; 2 asker şehit oldu 3 asker yaralandı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Denktaş Köyü yakınlarında PKK'lılar, karayoluna tuzakladıkları patlayıcıyı askeri araç geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit olurken 3 asker de yaralandı.

Saldırı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Denktaş ile Alibey köyleri arasında bugün saat 15.10'da meydana geldi. PKK'lılar, askeri zırhlı aracın geçişi sırasında karayoluna tuzakladıkları patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada araçta bulunan askerlerden yaralananlar olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgeye ambulanslar ile takviye askerler sevk edildi.

Bölgede saldırıya tanık olan köylüler, patlamanın ardından silah sesleri duyduklarını söyledi.