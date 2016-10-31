Mardin’de AKP binasına saldırı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde AKP ilçe binası ve önündeki polis noktasına bir grup tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin karşılık verdiği saldırıdan sonra saldırganlar kaçarken, 3 polis yaralandı.

YeniŞafak’ın haberine göre, Kızıltepe ilçesinde eski Devlet Hastanesi caddesinde bulunan AKP ilçe binası ve önündeki polis notktasına bu akşam saat 21.50 sıralarında PKK'lılarca bomba atıldı, ardından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Güvenlik kulübesinde bulunan polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Saldırganlar olay yerinde kaçarken, 3 polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.