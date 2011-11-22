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Mardin'de 1 şehit MARDİN (A.A)

22 Kasım 2011 01:41

-Mardin'de 1 şehit MARDİN (A.A) - 21.11.2011 - Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Nusaybin'de hareket halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir başçavuşun şehit olduğunu, sivil bir memurun yaralandığını söyledi. Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 10.45 sıralarında Yıldırım İlköğretim Okulu mevkisinde hareket halindeki sivil bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiğini belirtti. Vali Ayvaz, ''Hareket halindeki sivil araca düzenlenen silahlı saldırıda, başçavuş Oktay Aydoğan şehit oldu, sivil memur Rıfat Un yaralandı. Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı'' dedi. Bu arada, Kaymakam Murat Girgin ve Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Aytekin Çabuk, Nusaybin Devlet Hastanesine gelerek, yetkililerle görüştü.

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