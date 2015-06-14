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Mardin yolunda kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Mardin yönüne giden yolcu otobüsünün yakıt tankerine arkadan çarpması sonucunda sürücü Eyüp Kaçan ve yolcu Enes Adıgüzel hayatını kaybetti

14 Haziran 2015 23:18

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde, yolcu otobüsünün önünde giden yakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. 

Mardin yönüne gitmekte olan Eyüp Kaçan yönetimindeki 33 DJB 92 plakalı yolcu otobüsü, önde giden 73 FE 311 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarma sonucu ön kısmı tamamen parçalanan otobüste bulunan sürücü Eyüp Kaçan, yolcular; Barış Özlem Boz, Ebubekir Petekkaya, Ayşe Öznur Demir, Irak asıllı Barakat Qasm Kcho, Handan Sarıdaş Gül, Enes Adıgüzel, İsmail Ayhan, Tülay Ayhan, Aydın Eryağma, Fatma Derinkuyu, Kemal Derviş, Murat Kundakçı, Oğuz Han ve Nesrin Ürün olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Otübüste sıkışan yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Nusaybin Arama-Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü ancak sürücü Eyüp Kaçan (34) ile yolcu Enes Adıgüzel (20) kurtarılamadı. Kaçan ve Adıgüzel’in cesetleri, otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Hastaneye kaldırılan diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Olayın şokunu üzerinden atamadığı gözlenen yedek sürücü Mehmet Salih Karakoç, "Biz seyir halindeydik. Bir anda önümüzü duman kapladı ve önümüzdeki tankere arkadan çaptık" dedi.

Görgü tanıkları; yol kenarındaki anız yangınları nedeniyle karayolunu duman kapladığını, kazanın da bu yüzden meydana geldiğini iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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