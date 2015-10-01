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Mardin ve Şırnak'taki saldırılarda 2 asker şehit oldu

Yaralanan askerler, devlet hastanelerinde tedavi altına alındı

01 Ekim 2015 21:12

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde birliklerine gitmek üzere evlerinden çıkan iki uzman çavuşun, düzenlenen silahlı saldırı da şehit olmasının ardından, Mardin ve Şırnak'tan da şehit haberi geldi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yola döşenen patlayıcının, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu bir asker asker şehit düşerken Mardin'de de bir asker çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre, Şırnak-Beytüşşebap karayolunun Taşarası mevkisinde teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada zırhlı araçta bulunan bir asker şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker, Şırnak Asker Hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırının ardından hava destekli operasyon başlatıldı.   

Mardin'de güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çatışmada 1 PKK’lının öldürüldüğü bildirilirken, yaralı askerler helikopterle Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

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