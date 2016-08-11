Mardin ve Diyarbakır'daki çifte saldırıda yok olan hayatlar...

Diyarbakır'da da Sur ilçesinde polis aracına düzenlenen saldırıda hepsi aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de polis aracının geçişi sırasında düzenlenen saldırıda 1 polis ve 2 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü hemen girişinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lılarca bombalı saldırı düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i polis 12 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Yaralanan polisler ve vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin tümü aynı aileden. görünen anne Demet Yıldırım Aydın, bebeği Ceylan Naz Aydın, diğer çocuğu Oğuz Aydın, Demet'in annesi Behiye Yıldırım ve kız kardeşi Derya Yıldırım hayatını kaybetti. Dede Necati Yıldırım yaralı.

Kızıltepe'de saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lıların yol kenarına park edilen bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu 1 polis ve 2 sivil hayatını kaybetti.

Al Jazeera'den Abdülkadir Konuksever'in haberine göre, yaklaşık 50 kadar yaralıdan durumları hafif olanlar ayakta tedavi görürken, içlerinde durumları ağır olan 6 polis ve 13 sivilin hastanede tedavisi sürüyor.

Patlamanın olduğu yerde büyük hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle savrulan polis servis midibüsü ile çevredeki araçların yanı sıra, ev ve işyerleri de büyük hasar gördü.

Bu arada saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mardin'deki saldırıyla ilgili olarak "Mardin Kızıltepe de bir polisimiz şehit, beş polisimiz yaralı. İki sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 15 sivil vatandaşımız yaralı" açıklamasını yaptı.

Mardin ve Diyarbakır'da çifte saldırı; 1 polis şehit oldu 7 sivil hayatını kaybetti!