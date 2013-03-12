Mardin Valisi: İçkici, kumarcı vesaire manyaklarla evlenirseniz böyle olur

Mardin Valisi Turhan Ayvaz, kadınlar günü etkinliğinde kadınlardan evleneceği erkeği iyi seçmelerini isteyerek, "Böyle içkici, kumarcı vesaire manyaklarla evlenirseniz böyle olur" dedi.

Mardin'in Midyat İlçesi'nde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlar, 'Cinsiyet Eşitliliğine Duyarlılık' yürüyüşü yaptı.

Mehmet Halis İş'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberinne göre, şölende konuşan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, kadınları evleneceği erkekleri iyi seçmeleri konusunda uyararak şunları söyledi:

"Kadınlar için, kadınlar günü 8 Mart. Erkekler için bunun anlamı nedir? Erkekler için anlamı şudur. Evde hanımefendi hasta olduğu zaman veya anne ve babasını ziyarete gittiği zaman, biz erkekler bundan hiç hoşlanmayız o yüzden onlar evden ayrıldığında evde hayat duruyor. Hatta itiraf etmek lazım ki, erkekler evde aç kalıyor. Dolayısıyla kadınlar için sadece 12 ayda bir gün 8 Mart, erkekler için kadınlar günü her gündür. Toplumda muhakkak ufak tefek arızalar oluyor. Bayana şiddet gösterenler oluyor. Baştan siz de evleneceğiniz erkeği iyi seçin, psikolojisini iyi ölçün. Böyle içkici, kumarcı vesaire manyaklarla evlenirseniz böyle olur. Onun için bu iş biraz da size kalmış; annelere, babalara kalmış. Her toplumda muhakkak çürük elmalar oluyor. İnşallah bu sorunlar da zamanla hal olacak kanunlarımızın sonucunda."

'En şansız kız, küçük yaşta evlendirilendir '

Vali Ayvaz, en şanssız kadının ise anne ve babası tarafından 18 yaşını doldurmadan evlendirilen, bir meslek öğretilmeyen kişi olduğunu söyledi.

Bu kişilerin için hayatın zor ve garantisinin bulunmadığını belirten Vali Ayvaz, "Evlendirildiği zaman, çoluk çocuğa karıştığı zaman, en küçük bir kavga ve gürültüde anne ve babasının evine tekrar çocuğuyla döndüğünde, işte dünyası hem kendi başına çökmektedir, hem de çocuğunu küçük yaşta evlendirip, ben kurtuldum diyen anne ve babaların başına dünya çökmektedir. En şanslı bayan okuyan bayandır, çalışandır. Eline ekmeğini alan ve altın bizliği takan, okuduktan sonra doktor, mühendis ve milletvekilliğine kadar yükselendir en şanlı bayan. İnşallah sizler en şanslı bayanlar olma yolunda ilerlersiniz" diye konuştu.