Mardin Valiliği: PKK Nusaybin'den çekilmedi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda örgüt mensuplarının çekildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, son 24 saat içerisinde 4 el yapımı patlayıcılı saldırı, 2 el bombalı saldırı ve 2 ateşli silah saldırısı ile 1 roketatarlı saldırının gerçekleştirildiğini söyledi.

Valilikten yapılan açıklamada, “ilçede PKK’lılarca kazılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların imhası, vatandaşların can ve mal güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla 14 Mart'ta başlatılan operasyonun kararlılıkla sürdüğü” belirtildi.

Açıklamada, “72 gündür devam eden operasyonda 68 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 384 personelin de yaralandığı kaydedilerek, 438 teröristin etkisiz hale getirildiği” aktarıldı.

“Hiçbir sivil hayatını kaybetmedi”

PKK’ya yakın müzahir bazı yayın organlarında yer alan "Nusaybin'de sivillerin hedef alındığı, yaşlı, kadın ve çocukların operasyon bölgesinde mahsur kaldığı ve sivil yaralıların olduğu" yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, vatandaşların bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi istendi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü mensuplarının Nusaybin ilçesinden çekildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Son 24 saat içerisinde ilçede güvenlik kuvvetlerimize yönelik 4 el yapımı patlayıcı, 2 el bombalı, 2 ateşli silah ve 1 roketatarlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılarda 2 personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz ise yaralanmıştır. İlçenin farklı mahallelerinde silahlı terör örgütü mensuplarıyla temas yer yer devam etmektedir."

“68 teröristle ilgili adli süreç devam ediyor”

Operasyonun başlangıcından itibaren PKK'lılara yapılan "teslim ol" çağrıları sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olan 68 kişiyle ilgili adli sürecin devam ettiğini belirtilen açıklamada, güvenlik kuvvetlerinin 72 gündür sürdürdüğü "Atmaca-7 müşterek özel birlik operasyonu"nun, ilçenin PKK'lılardan tamamen temizleninceye kadar süreceği kaydedildi.