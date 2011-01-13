-MARDİN SOKAKLARINA "EŞEK" DÜZENLEMESİ MARDİN (A.A)- 13.01.2011 - Mardin Belediyesi'nce çöp toplama işinde kullanılan eşeklerin, yenilenen tarihi merdivenleri, eşiklerinin dar olması nedeniyle tırmanamaması üzerine, sokaklarda yeni düzenlemeler yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi ile pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de, sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle, yük taşımada eşekler önemli bir yere sahip. Mardin Belediyesi de, uzun yıllardır, araçların giremediği sokaklardan çöpleri, sırtlarına kovalar bağlanan eşekler yardımıyla topluyor. 562 ana arter ve dar merdivenli ara sokağı bulunan Mardin'de, 46 eşek kullanılıyor. Ancak bazı bölgelerde yapılan sokak yenilemelerinde, merdiven eşiklerinin yeterince geniş tutulmaması nedeniyle, çöp toplayan eşekler bu sokaklara tırmanamayınca, yeni düzenlemeler yapılmasına karar verildi. Eşekle çöpleri toplayan görevli İsmail Şara, bazı dik merdivenler restore edilirken, eşeklerin tırmanma payının düşünülmediğini ve bu yüzden eşeklerin daha önce tırmandığı merdivenleri şimdi tırmanamadığını söyledi. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında sokak güzelleştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Mardin Valisi Hasan Duruer AA muhabirine, şehrin konumu ve tarihi dokusunun bazı yaşamsal sıkıntıları beraberinde getirdiğini söyledi. Özellikle Zinciriye Medresesine çıkan merdivenlerin oldukça dik olduğunu belirten Duruer, ''Altyapı çalışmalarına tam anlamı ile henüz başlamadık. Tarihi kentte elektrik, telefon kablolarını yer altına alacağız. Su ve kanalizasyon şebekesi yenilecek. Ondan sonra yer üstü çalışmalarına tam anlamı ile hız vereceğiz. Bundan sonra yapacağımız merdiven ve sokak çalışmalarında eşeklerin tırmanma durumunu göz önünde bulunduracağız'' dedi. Mardin Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Kadri Toparlı da, restorasyon sonrası Zinciriye Medresesi önündeki merdivenleri eşeklerin tırmanamadığını, durumu belediye başkanı ve valiliğe bildirdiklerini ifade ederek, bundan sonra yapılacak merdiven çalışmalarında konunun dikkate alınacağını söyledi. Çöp işinde çalıştırılan kadrolu eşeklerin bazı yerlerde bulunan merdivenleri tırmanamadığını kaydeden Toparlı, ''Bu durum çöp toplama işinde aksaklık yaratmaz. Çöp toplama ekibimiz işinde çok duyarlı. Bu aksaklık iki merdivende yaşanıyor. Bundan sonraki merdiven çalışmalarında eşikler arasındaki boşluklara dikkat edileceği bilgisini aldık'' dedi.