'Mardin' sergisi, New York'ta açıldı

Muhteşem bir kent: 'Mardin'

Türkevinde açılış nedeniyle düzenlenen resepsiyonda sergi büyük ilgi gördü. Açılışa başta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin ve eşi Nur İlkin, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve eşi Feruze Samsar olmak üzere Türk ve Amerikalı konuklardan oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.ABD'ye ve New York'a ilk kez gelen ve Mardin sergisi yurt dışında ilk kez sergilenen Özgünaydın, fotoğrafla 40 yıldan beri uğraştığını, çok ilginç bir doğası olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğduğunu ve orada renkler ve ışığın kendisini çok etkilediğini anlattı.Aslında gazeteci olmak istediğini, ancak öğretmen olduğunu söyleyen Özgünaydın, her iki mesleği bir arada yürütmeyi başardığını, 1970'li yıllarda Kemaliye'de 3 yıl Anadolu Ajansı muhabirliği de yaptığını belirtti.Özgünaydın, çalıştığı gazetelerde editörlerin kendisine hep sergi açmasını önerdiklerini, bunun üzerine sergi açmaya başladığını kaydetti.''Muhteşem bir kent'' olarak tanımladığı Mardin'le 9 yıl önce buluştuğunu ve çok etkilendiğini ifade eden Özgünaydın, ''Bu kentle ben dost olacağım, o bana konuşacak, anlatacak dedim. Gerçekten yanılmadım. (Mardin'e) 9 yıl gidip geldim'' dedi.Mardin sergisinin İstanbul Aya İrini, İzmir Enternasyonal Fuarı ve İstanbul AKM'de de gösterildiğini anlatan Özgünaydın, Mardinli iş adamı Zeynel Abidin Erdem'in kendisine hep destek verdiğini söyledi.Özgünaydın ''Dünyanın en çağdaş kenti New York'a ben 1000 yıllık kültürü, tarihi götürüp sergileyeyim dedim ve onun için buraya geldim'' diye konuştu.Daha çok Türkiye üzerinde ve belirli bir mekanda yoğunlaşıp çalışmayı sevdiğini anlatan Özgünaydın, bugüne dek Mardin'in yanı sıra Erzincan, Van, Çukurova ve Truva fotoğrafları da çektiğini kaydetti. Fotoğrafların Türkiye'de pek satılmadığını ve koleksiyonculuğun pek gelişmediğini söyleyen Özgünaydın, fotoğrafçılığı geliştirmek için kitap üzerinde durduğunu belirtti.Kendi kitabı ''Mardin''in ilgi çektiğini anlatan Özgünaydın ''Ben kitapta içimden gelen duyguları da ifade ettim, fotoğraflarımın yanına küçük denemeler koydum, bu çok beğenildi'' dedi.ABD ve New York'tan da çok etkilendiğini kaydeden Özgünaydın, bir aydır bulunduğu ABD ile ilgili bir sergi açmayı da düşündüğünü söyledi. 35 renkli fotoğraftan oluşan serginin New York'ta açılmasını sağlayan iş adamı Ekmel Anda'nın kendisinden New York'ta İstanbul, İstanbul'da da New York sergisi açmasını istediğini, kendisinin de bunu yapacağını belirtti.Mardin sergisi Türkevinde 13 Şubat'a dek görülebilecek.