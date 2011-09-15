-Mardin KCK davasında tahliye yok DİYARBAKIR (A.A) - 15.09.2011 - Mardin'de terör örgütü PKK'nın KCK/TM yapılanmasına bağlı ''Demokratik Kent Meclisi'' adı altında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan ve aralarında BDP Mardin Milletvekili tutuklu sanık Gülser Yıldırım'ın da bulunduğu 22 sanıklı davaya devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında sanık Yıldırım'ın bulunduğu tutuklu 10 sanık katılırken, 12 sanık ise duruşmada yer almadı. Mahkeme heyeti, gizli tanık İzmirli'nin alınan beyanını okuduktan sonra dosyaya ekledi. KCK/TM yapılanması anlatan gizli tanık İzmirli'nin beyanlarında, katıldıkları Özgür Yurttaş Hareketi toplantılarının daha sonra KCK/TM toplantısı olduğunu fark ettiklerini belirtiği bildirildi. Söz konusu nedenden dolayı oluşumdan uzaklaşmaya başladığını kaydeden gizli tanık İzmirli'nin, beyanında şunlara yer verdiği öğrenildi: ''Toplantılar, genellikle kapatılan DTP'nin il ve ilçe başkanlıklarında yapılırdı. Toplantının olduğu yere 'Özgür Yurttaş' diye yazı asıyorduk. Katılımın çok olması için parti üyeleri ve yöneticilerinin katılma zorunluğu vardı. Fakat toplantıyı yöneten kişi, ne partinin yöneticisi ne de üst derece bir yönetici değildi. Kent Meclisi adı altındaki oluşum, Mardin'de her şeyin başı haline geldi. 2009 yerel seçimlerinde adayları bu meclis belirledi. Bu meclisin yöneticileri oylamayla değil, seçimsiz üstten atanırdı.'' Mahkeme heyeti, diğer gizli tanık Hayırlı'nın ise hazır edilemediği gerekçesiyle beyanının alınamadığını bildirdi. -Sanıklar Kürtçe konuştu- Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, iddia makamının talebi üzerine sanıkları söz hakkı verdi. Sanıklar, Kürtçe konuşmaya başlayınca, mahkemeye heyeti, tutanaklara, ''mahkememizin anlamadığı Kürtçe diliyle beyanda bulundukları görüldü'' diye yazdırdı. Tutuklu sanıklardan BDP milletvekili Yıldırım ise Türkçe yaptığı savunmasında, ''Burada bulunan insanların hiçbir şekilde örgütsel bir yönü olmadığını, silahları olmadığı, siyasi kişilikler olduğunu, haksız bir dava ile karşı karşıya kaldığımız düşüncesindeyiz'' dedi. Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.