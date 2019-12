Mardin katliamı silahlarının incelemesi tamamlanmadı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Mardin'deki saldırıda kullanılan 32 silahın balistik incelemesinin tamamlanmadığını bildirdi.



Atalay, Türkiye-Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem toplantısına katılmak üzere İstanbul aktarmalı Saraybosna'ya hareketinden önce, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Beşir Atalay, Türkiye-Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem toplantısına katılmak üzere Bosna Hersek'e gideceğini söyledi.



Bakan Atalay, 58. Hükümetten bu yana toplantıya kendisinin katıldığını ve bu komisyonun da eş başkanı olduğunu hatırlattı.



Bosna Hersek'in Türkiye için önemine dikkati çeken Atalay, gerek 1992-1995 yılları arasındaki savaş anında, gerekse savaş sonrasında Bosna Hersek ile ilişkilerin artarak devam ettiğini belirtti.



Atalay, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bosna Hersek ile Türkiye arasında yapılan serbest ticaret anlaşması ile iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı nasıl artırılabiliriz? Bunun için çalışıyoruz. İki ülke arasında enerji, sanayi başta olmak üzere her alanda çalışmalar devam ediyor. Daha önce bana bağlı bulunan TİKA ile Bosna'da çok fazla iş yaptık. Bunlardan biri de tarihi Mostar Köprüsü'nün onarılmasıydı. Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek."



Atalay, Bosna'da Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey üyesi Haris Sladziç ile bir araya geleceğini ve güvenlik alanındaki işbirliği için muhatabıyla bazı görüşmelerde bulunacağını söyledi.



Bakan Atalay, Türkiye'nin Bosna Hersek polisinin eğitimine de destek verdiğini hatırlatarak, Bosna Hersek'de Türk iş adamlarıyla bir araya geleceğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da götürdüğünü ifade eden Bakan Atalay, "Bosna Hersek ile ilişkileri önemsiyoruz" dedi.



Mardin'deki saldırı



Bakan Atalay, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. "Mardin'deki saldırıda kullanılan silahların balistik incelemesinin tamamlandığına" yönelik gazete haberlerinin hatırlatılması üzerine Atalay, "Mardin'deki katliamda kullanılan 32 silahın balistik incelemesi henüz tamamlanmadı. Gazetelerdeki yanlış bilgi, yanlış haber. Sonuçlanınca açıklayacağım" diye konuştu.



"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'la ilgili gazetelerde çıkan haberlerin sorulması üzerine de Atalay, "Bende bu konuda her hangi bir bilgi yok" dedi.



Atalay, bir gazetecinin, "Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu için kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığı" yönündeki sorusu üzerine de şunları kaydetti:



"Önce uluslararası bir arama mesajı verildi. Ama yaklaşık 10 gün önce de İnterpol aracılığıyla da kırmızı bülten çıkarıldı. Bu konuyu ben başından beri takip ediyorum. Bunu bilmenizi tekrar istiyorum. Bu çok acı bir olaydır. Bu büyük bir vahşettir. Ben olaydan hemen sonraki günlerde, İstanbul'a gittiğimde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bu konuyu oradakilerle özel olarak görüştüm. Bu konudaki çalışmayı ben kendim bizzat yakından takip ediyorum. Her olayda olduğu gibi zaten polisin görevidir. Arkadaşlar bu konularda gerekeni titizlikle anında yapmaktadırlar. Ama bu konuda da tekrar ifade edeyim, gereken yapılıyor. Yani hassasiyetle takip ediliyor. Her seviyede takip ediliyor. Umuyoruz bu acı olayın faili veya failleri kısa sürede bulunur."