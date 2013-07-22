Mardin İnsan Hakları Derneği: Elektrik kesintisinden ameliyatlar yapılamıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi, Kızıltepe İlçesi'nde elektirik kesintileri yüzünden ameliyatların yapılamadığını bildirdi. Yetkililerden çözüm isteyen Mardin İHD'nin açıklaması şöyle:

Kızıltepe ilçesinde bulunan devlet hastanesinde özellikle yaz aylarında yaşanılan elektrik dalgalanmasına bağlı olarak;

Hastanede bulunan sağlık personeli ve hastalar merkezi soğutma sistemi çalışmadığından dolayı sıcak şartlarda ve buna bağlı olarak hijyenik olmayan koşullarda kalmaktadır.

Hastanede elektrik kesintisine bağlı olarak ameliyatlar yapılmamaktadır.

İlgili Makamlardan bir önce insan yaşamı ve buna bağlı olarak kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması için söz konusu problemlere bir önce çözüm bulunması gerekmektedir.

Her yurttaşın sağlık ve yaşam hakkı kamu makamlardan güvencesi altındadır.Buna aykırı davranış,kötü hizmet idarenin sorumluluğunu ortaya çıkarırı,kar amaçlı değil insanı önceleyen bir hizmet anlayışı bekliyoruz.