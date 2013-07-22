T24 LogoT24 Logo
Politika

Mardin İnsan Hakları Derneği: Elektrik kesintisinden ameliyatlar yapılamıyor

Mardin İHD: Kızıltepe'de hastanede elektrik kesintisine bağlı olarak ameliyatlar yapılmamaktadır

22 Temmuz 2013 14:05

Hülya Karabağlı / Ankara

 

İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi, Kızıltepe İlçesi'nde elektirik kesintileri yüzünden ameliyatların yapılamadığını bildirdi. Yetkililerden çözüm isteyen Mardin İHD'nin açıklaması şöyle:

Kızıltepe ilçesinde bulunan devlet hastanesinde özellikle yaz aylarında yaşanılan elektrik dalgalanmasına bağlı olarak;

Hastanede bulunan sağlık personeli ve hastalar merkezi soğutma sistemi çalışmadığından dolayı sıcak şartlarda ve buna bağlı olarak hijyenik olmayan koşullarda kalmaktadır.

Hastanede elektrik kesintisine bağlı olarak ameliyatlar yapılmamaktadır.

İlgili Makamlardan bir önce insan yaşamı ve buna bağlı olarak kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması için söz konusu problemlere bir önce çözüm bulunması gerekmektedir.

Her yurttaşın sağlık ve yaşam hakkı kamu makamlardan güvencesi altındadır.Buna aykırı davranış,kötü hizmet idarenin sorumluluğunu ortaya çıkarırı,kar amaçlı değil insanı önceleyen bir hizmet anlayışı bekliyoruz.

ETİKETLER

mardin insan haklı derneğielektrik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24