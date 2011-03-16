Mardin Harvard’la buluşuyor





T24 - Hülya Karabağlı / Ankara



AKP’nin Harvard’lı Milletvekili Cüneyt Yüksel’in girişimleri sonuç verdi. Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi ile Mardin Artuklu Üniversitesi, kadim inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan Mardin’de buluşuyor.



Harvard Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nin işbirliği ile 17 Mart Perşembe günü “Mardin: Mimari, Kültür ve Bilim Uluslararası Sempozyumu” düzenleniyor.



Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenecek sempozyumda, akademik saygınlığı olan Harvard Üniversitesi Ağa Han İslam Mimarisi Programı, Mardin’in Mimari Mirası ve Kadim Geçmişi ile İlişkisi, Bir Bilimsel ve Kültürel Yaratıcılık Örneği Olarak El Cezeri’nin Yazmaları, Ortaçağ ve Osmanlı Dönemlerinde Mardin Tarihi ve Bölgenin Kültürel ve Entelektüel Tarihi gibi konular tartışılacak. ABD, Avrupa ve Ortadoğu’dan çok sayıda akademisyen katılacak.



Harvard’ın bu yıl kuruluşunun 375. yılını kutlayacağını söyleyen Yüksel, “Uluslararası akademik saygınlığı çok yüksek olan bir kurumla, 2007 yılında kurulmuş bulunan genç Mardin Artuklu Üniversitesi’nin akademik platformda bir işbirliği girişiminde bulunmaları çok önemli. Hem Üniversite’nin gelecekteki akademik gelişimi hem de Mardin’in özgün mimari, tarihi ve kültürel özellikleri bu işbirliği ile daha iyi anlaşılacak”.



Mardin: Mimari, Kültür ve Bilim Uluslar arası Sempozyumu, Prof. Dr. Serdar Bedii Omay (Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi Vehbi Koç Türk Araştırmaları Kürsüsü Başkanı,



Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi), Prof. Dr. Gülru Necipoğlu (Harvard Üniversitesi Ağa Han İslami Sanatlar ve Mimari Profesörü), Erkut Gömülü (New England Türk Amerikan Kültür Derneği Başkanı, T.C. Boston Fahri Başkonsolosu) gibi çok sayıda akademisyen katılıyor.





