Mardin Derik'te kaymakamlık binasına bombalı saldırı; kaymakamla birlikte 2 kişi yaralandı

Mardin‘in Derik ilçesi’nde kaymakamlık binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, İlçe Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile birlikte 2 kişi yaralandı. Mardin valiliği saldırının el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirildiğini açıkladı. saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri de saldırının olduğu noktada güvenlik önlemleri aldı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, saldırıda yaralanan Derik Belediyesi'ne kayyum olarak atanan kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ ün Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine nakledildiğini bildirdi.

Safitürk’ ün ilk tetkik ve tedavisinin ardından gerektiğinde hazır halde bekletilen uçak ambulansla Ankara’ya naklinin planlandığı belirtildi.



Güvenlik güçleri çevredeki tüm yolları kapatarak operasyon başlattı.

Vali hastanede ziyaret etti

Vali Yaman, Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi gören Kaymakam Safitürk'ü ziyaret etti.

Safitürk'ün durumu ile ilgili hastane yetkililerinden bilgi alan Yaman yaptığı açıklamada, Derik Kaymakamlığına terör örgütü tarafından saldırı gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." dedi.Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Mardin'in Derik İlçesi'ne Eylül ayında kayyım atamıştı.

20 kişi gözaltında

El yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.