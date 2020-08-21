Mardin’de yaşayan 19 yaşındaki Gamze Aydın’dan 5 gündür haber alınamıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 5 gün önce “amcamlara gidiyorum” diyerek evden çıkan Gamze Aydın’dan haber alınmıyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Gamze Aydın’dan 5 gündür haber alınamıyor. Saat 14.30 sularında “amcamlara gidiyorum” diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Aydın’ın ailesi kayıp başvurusu yaparken, Gamze’yi görenlerin kendilerine haber vermelerini istedi.

Kızlarının kendi isteği ile evini terk etmesinin mümkün olmadığını belirten anne Leyla Aydın, kızının kaçırılmış olmasından endişe ettiklerini belirtti.