T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin Cezaevi'nde akşam çocuklar, sabah büyükler yatakları yaktı

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde dün akşam saatlerinde çocuk koğuşunda bulunan adli suçtan tutuklu çocukların yatakları yakması sonucu yangın çıktı

15 Temmuz 2012 15:45

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde dün akşam çocuk koğuşunda, bu sabah saatlerinde ise terör suçundan tutuklu bulanan mahkumların kaldığı koğuşta, tutuklarının yatakları yakması sonucu yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde dün akşam saatlerinde çocuk koğuşunda bulunan adli suçtan tutuklu çocukların yatakları yakması sonucu yangın çıktı.

Mardin Vali Vekili Müfit Gültekin yaptığı açıklama dün akşam saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı.

Cezaevinde bu sabah saatlerinde ise bu sefer Terör suçundan tutuklu bulunanların kaldığı koğuşta mahkumların yatakları ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.

Müfit Gültekin, havalandırma bölümünde yatakların ateşe verilmesi ile ilgili çıkan yangının söndürüldüğünü ve mahkumlarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Cezaevindeki olay nedeniyle itfaiye ve ambulanslar her olasılığa karşı cezaevi içinde bekletilirken binan önünde jandarma ve çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletiliyor.

ETİKETLER

mardin cezaeviyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24