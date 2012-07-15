Mardin Cezaevi'nde akşam çocuklar, sabah büyükler yatakları yaktı

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde dün akşam çocuk koğuşunda, bu sabah saatlerinde ise terör suçundan tutuklu bulanan mahkumların kaldığı koğuşta, tutuklarının yatakları yakması sonucu yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde dün akşam saatlerinde çocuk koğuşunda bulunan adli suçtan tutuklu çocukların yatakları yakması sonucu yangın çıktı.

Mardin Vali Vekili Müfit Gültekin yaptığı açıklama dün akşam saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı.

Cezaevinde bu sabah saatlerinde ise bu sefer Terör suçundan tutuklu bulunanların kaldığı koğuşta mahkumların yatakları ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.

Müfit Gültekin, havalandırma bölümünde yatakların ateşe verilmesi ile ilgili çıkan yangının söndürüldüğünü ve mahkumlarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Cezaevindeki olay nedeniyle itfaiye ve ambulanslar her olasılığa karşı cezaevi içinde bekletilirken binan önünde jandarma ve çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletiliyor.