Mardin Cezaevi’nde 282 kişi yerde yatıyor, 66 kadın tek tuvalet kullanıyor!

- Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM cezaevlerini İnceleme Komisyonu , BDP’nin KCK tutuklusu iki milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Gülser Yıldırım’ın da kaldıkları Mardin Cezaevi’nde inceleme yaptı. 400 kişilik cezaevinde bin kişi kalıyor. 20 kişilik kadın koğuşunda 66 kadın var. Koğuşta tek tuvalet bulunuyor. Cezaevinde günde iki kez sadece 40’a dakika normal su veriliyor. 282 kişi yer yatağında, üç dört kişi bir arada yatıyor. Faysal Sarıyıldız erkekler, Gülser Yıldırım kadınlar koğuşunda kalıyor.

Özdemir: 66 kişi, 40 dakikada tek tuvalete girebilir mi?

Mardin Cezaevi İnceleme heyetindeki CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, cezaevindeki kötü tabloyu özetlemek için kelime bulmakta zorlandı. “Aşırı kalabalık var” diyen Özdemir, su, tuvalet ve yatak sorununun inanılmaz boyutta olduğuna dikkat çekti. Özdemir, “ Herkes oturup bir hesap yapsın. 66 kadın mahkûmun kaldığı koğuşta tek tuvalet var. Günde iki kez 40’ar dakika su veriliyor. 40 dakika için kuyruk oluşturuluyor. 66 kişi bu sürede tuvalete girebilir mi?”. Cezaevinde sıcak su ise yok. Özdemir, T24’ün, “ Banyo yapabiliyorlar mı” sorusuna, “ normal su sorunu çok büyük. Banyo nasıl olacak” yanıtı verdi.

‘80 yaşındaki kadını örgüt kurmaktan tutuklamak hangi vicdanla açıklanır'

Kadınlar koğuşu milletvekillerini şaşkına çevirdi. CHP’li Özdemir, 80 yaşında okur yazar olmayan bir kadın mahkûmun yasa dışı örgüt kurmaktan tutuklu olduğunu öğrenince ne diyeceğini şaşırdı. Özdemir, “Kadın koğuşunun önemli bölümü KCK tutuklusu. Okur yazar olmayan 70 yaşında 80 yaşında kadınlar örgüt üyeliğinden, yasa dışı örgüt kurmaktan tutuklu. BDP’nin iki milletvekili burada. Onlar da KCK tutuklusu. Dicle Üniversitesi’nden, belediyelerden, alınıp getirilen tutuklular var”.

‘PKK ile doğrudan teması olan kadın yok’

“Yer yatağında bile 3 kişi yan yana yatıyor” diyen Özdemir, tutuklu milletvekilleri ile diğer mahkumların kötü koşullardan rahatsızlıklarını dile getirdiklerini söyledi ve “ Burada, PKK ile doğrudan teması olan kadın yok. KCK gerekçesiyle tutuklanmışlar. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bir tutuklama yapılmış”.

Bu tablonun özel yetkili mahkemelerin verdiği kararlarla yaşandığına dikkat çeken Özdemir, “80 yaşında bir kadın, yasa dışı örgüt kurmaktan, üyelikten tutuklanıyorsa bu hangi vicdan, hangi mantıkla açıklanabilir”.