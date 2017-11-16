Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, 1 yılı değerlendirdi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk\'ün hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden alınmasından sonra, yerine, 16 Kasım 2016 tarihinde kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman, göreve gelişinin 1\'inci yıldönümünde düzenlediği programla, yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Kuran-ı Kerim okunması ve müzik dinletisi ile başlayan programda konuşan Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kenti herkesin yaşamak ve görmek isteyeceği bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yaman, \"Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve İçişleri Bakanlığımızın görevlendirmesiyle geçen yıl Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak başladık. Göreve başladıktan sonra ilimizin değişimi, gelişimi ve vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda şehri yeniden inşaa etmek için ilk günden itibaren hedefimizi belirleyerek, yol haritamızı çizdik. Büyükşehir belediye bütçemizin her kuruşunun, şehrimize yatırım olarak geri dönmesi düşüncesi ile hareket ettik. Amacımız, medeniyetler şehri olan Mardin\'i, geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlayarak, herkesin yaşamak ve görmek istediği örnek bir şehir olmasını sağlamaktı. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla adalet ve dürüstlükten ödün vermeden, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak, sizin için çalışıyoruz diyor, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz\" diye konuştu.

Yaman, Mardin\'i daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, \"Bir şehirden daha fazlası diyerek ifade ettiğimiz bu kadim şehirde, Mardinli hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha güvenli, daha temiz, daha modern ve daha konforlu hayat sürmeleri için gayret ediyoruz. Farklı dillerin, farklı kültürlerin ve farklı medeniyetlerin hayat bulduğu Mardin\'imizi, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz\" dedi.

Program sonunda Başkan Vekili Mustafa Yaman adına davetlilere hediye paketleri dağıtıldı.

Bu arada, kentin çeşitli yerlerindeki reklam panolarına, \'1 yıldır Mardin\'e hizmet etmekten onur duyuyoruz\' ve \'Sizin için çalışıyoruz\' yazılı afişlerin asıldığı görüldü. Belediye Başkan Vekili Yaman, ayrıca, büyükşehir belediyesine ait kısa mesaj sistemiyle Mardinlilerin cep telefonlarına da, \"Mardin\'imizi geleceğe hazırlamak için çıktığımız yolda 1 yılı tamamladık. Size hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz, sizin için çalışıyoruz. Mustafa Yaman Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı\" yazılı mesaj gönderdi.



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