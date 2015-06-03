Mardan Palace'nin icra ihalesi iptal oldu

Antalya’da bulunan Mardan Palace'ın sahibi Telman İsmailov, icra müdürlüğüne 100 milyon dolarlık borcu ödeyeceği taahhüdünde bulundu. Otelin satışı iptal oldu. Bu taahhüt ile birlikte satış düştü. İsmailov’un taahhütte bulunduğu borç miktarı 68 milyon dolar. Bir başka ifade ile oteli satışa çıkan Halkbank bu borç taahhüdü ile alacağını tahsil etmiş oluyor. Antalya 4. İcra Müdürlüğü’nde yapılan ihaleye tek bir firma katıldı. İstanbullu SBK Holding A.Ş. katıldı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe ve Salim Uzun'un haberine göre, 144 milyon dolarlık teminat mektubunu hazırlayarak ihaleye girdi. Ancak İsmailov’un bu hamlesi ile birlikte ihale süreci düştü. İsmailov borç tahüdünde bulunduğu 100 milyon doları 4 yıl içinde 25’er milyon dolar olarak ödeyecek.

Villalar 70 milyon lira

Azeri kökenli Rus işadamı Telman İsmailov’un sahibi olduğu dünyanın en pahalı otellerinden Mardan Palace, borçları nedeniyle Antalya 4. İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Antalya’nın Kundu sahilinde 2009’da yaklaşık 1.5 milyar dolar harcanarak yapılan ve görkemli bir törenle açılan otel 650 milyon lira, otelin yanındaki villalara ise 69.7 milyon lira değer biçildi.

23 Mayıs 2009'da hizmete alındı

Mardan Palace 23 Mayıs 2009 tarihinde hizmete açıldı. Mardan Palace Oteli açılışı için dünyaca ünlü isimler Türkiye'ye geldi. Otelin açılışına katılmak üzere Antalya'ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Tom Jones ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yer aldı. Otel önündeki plaja Mısır'dan 9 bin ton altın rengi kum getirildi. Bu kumların özelliği ise ayakları yakmaması ve ıslak ayağa yapışmaması. Otelin şarap mahzeninde şişesi 2 bin 120 sterlin olan Château Lafite Rothschild`in 1996 şarapları bulunuyor. Mardan Palace 2 Royal Suite, 4 Presidential Suite, 38 Executive Suite, 271 Superior Oda, 62 Premium Oda, 16 Dolmabahçe Deluxe Oda, her biri bünyesinde özel tasarımlı Türk Hamamı bulunduran 38 Grand Hammam Oda, 41 Grand Deluxe Dubleks, 44 Garden Suite, 5 VIP Villa, 3 Grand Junior Suite ve 41 Junior Suite olmak üzere farklı konseptlerde toplam 560 odaya sahip.