Marcus Camby Clippers'ta

Tempo24-



Yıldız pivotu Elton Brand'i Philadelphia 76'ers'a kaptıran Los Angeles Clippers, uzun oyuncu açığını salary cap'inde boşluk yaratmak isteyen Denver Nuggets'ın tecrübeli ismi Marcus Camby ile doldurdu.



Salaray cap'inde boşluk yaratan Denver Nuggets, Marcus Camby karşılığında Clippers'ın 2010 yılı ikinci tur draft haklarını aldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Clippers'ın antrenörü Mike Dunleavy, "Belki de ligin en iyi savunma yapan oyuncusunu kadromuza katıyoruz. Ayrıca Camby, çok fazla play-off tecrübesi olan bir oyuncu" diye konuştu.



2006-2007 ve 2007-2008 sezonunda en iyi savunma beşine seçilen Camby, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonunda en iyi ikinci savunma beşinde yer almıştı. 1996 yılında Toronto Rapors tarafından ikinci sırada seçilen tecrübeli oyuncu, 4 yıl New York Knicks forması giydikten sonra 6 sezon Denver Nuggets'ın başarısı için ter dökü.



Takımıyla 2 yıllık sözleşmesi bulunan Camby, Clippers'tan da her yıl için 10 milyon dolar kazanacak. 2006-2007 sezonunda NBA'de yılın en iyi savunma yapan oyuncusu seçilen tecrübeli oyuncu, üç yıl üst üste blok kategorisinde ligi ilk sırada noktaladı.

